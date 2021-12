Weil er an den Afrika Cup will: FCZ muss lange auf Assan Ceesay verzichten

Assan Ceesay ist mit zehn Ligatoren der beste FCZ-Torschütze in dieser Saison. Ligaweit klassiert er sich hinter FCB-Knipser Cabral auf Rang 2. Im kommenden Monat wird der 27-Jährige den Zürchern aber wohl nicht zur Verfügung stehen.

Ceesay hat mit Gambia zum ersten Mal überhaupt die Qualifikation für den Afrika Cup geschafft. Seine Tore in der Qualifikation waren wegweisend. Natürlich will er für sein Land auch das Finalturnier bestreiten. Laut “Blick” wird der FCZ dem Angreifer keine Steine in den Weg legen, zumal es eine Abstellungspflicht gibt. Zwar kämpfen die europäischen Vereine über ihre Vereinigung ECA noch dagegen, findet das Turnier aber wie geplant vom 9. Januar bis 6. Februar in Kamerun statt, werden die Stars wohl auch auflaufen.

Ceesay verpasst dadurch die gesamte Winter-Vorbereitung mit dem FCZ. Zudem könnte er in ein bis drei Super League-Spielen fehlen. Ein herber Verlust für die Zürcher, die sich voll im Kampf um die Meisterschaft befinden.

psc 15 Dezember, 2021 17:25