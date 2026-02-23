Angehöriger von FCZ-Profi Valon Berisha in Österreich tödlich verunglückt

Ein naher Angehöriger des neuen FCZ-Profis Valon Berisha (33) ist in Österreich tödlich verunfallt. Berisha hat das ganze miterlebt.

Dies teilt der FC Zürich am Montag in einem Statement mit. Valon Berisha war selbst nicht in den Unfall involviert, musste das Geschehen jedoch als Augenzeuge miterleben, schreibt der Super League-Klub. Um wen es sich handelte und wie sich der Unfall ereignete, wird nicht kommuniziert.

«In dieser ausserordentlich belastenden Situation gilt unsere aufrichtige Anteilnahme der Familie und allen Angehörigen», schreibt der FCZ. Der Klub steht Berisha eng zur Seite und unterstützt diesen in jeder Hinsicht. Weitere Äusserungen wird es von Klubseite her aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie nicht geben.

Berisha stand am Samstag beim 2:1-Derbysieg gegen GC erstmals seit seiner Ankunft am 11. Februar in der Startelf.