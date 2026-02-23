SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Tragödie

Angehöriger von FCZ-Profi Valon Berisha in Österreich tödlich verunglückt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 11:52
Angehöriger von FCZ-Profi Valon Berisha in Österreich tödlich verunglückt

Ein naher Angehöriger des neuen FCZ-Profis Valon Berisha (33) ist in Österreich tödlich verunfallt. Berisha hat das ganze miterlebt.

Dies teilt der FC Zürich am Montag in einem Statement mit. Valon Berisha war selbst nicht in den Unfall involviert, musste das Geschehen jedoch als Augenzeuge miterleben, schreibt der Super League-Klub. Um wen es sich handelte und wie sich der Unfall ereignete, wird nicht kommuniziert.

«In dieser ausserordentlich belastenden Situation gilt unsere aufrichtige Anteilnahme der Familie und allen Angehörigen», schreibt der FCZ. Der Klub steht Berisha eng zur Seite und unterstützt diesen in jeder Hinsicht. Weitere Äusserungen wird es von Klubseite her aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie nicht geben.

Berisha stand am Samstag beim 2:1-Derbysieg gegen GC erstmals seit seiner Ankunft am 11. Februar in der Startelf.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Mehr entdecken
Bis Saisonende

Der FCZ schickt Stürmer Parfait Coulibaly in die Challenge League

23.02.2026 - 15:29
Tragödie

Angehöriger von FCZ-Profi Valon Berisha in Österreich tödlich verunglückt

23.02.2026 - 11:52
Oberschenkelprobleme

Der FCZ muss lange auf Livano Comenencia verzichten

17.02.2026 - 15:41
Ivan Cavaleiro

FCZ angelt sich Stürmer mit 59 Premier League-Partien

16.02.2026 - 15:15
Rückkehr geplant

FCZ-Profi Jorge Segura vor Absprung nach Bulgarien

16.02.2026 - 10:45
Neuzugang

Der FCZ schnappt sich wohl Flügelstürmer Yann Karamoh

13.02.2026 - 10:32
Routinier für das MIttelfeld

Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler

11.02.2026 - 12:23
Last Minute-Neuzugang

FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

11.02.2026 - 10:19
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

10.02.2026 - 18:49
Wadenprobleme

FCZ-Profi Phaëton fällt nach Verletzung beim Aufwärmen wochenlang aus

10.02.2026 - 11:46