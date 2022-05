Ante Coric will bei Meister FCZ bleiben

Der kroatische Spielmacher Ante Coric möchte seinen Aufenthalt beim frisch gebackenen Schweizer Meister FC Zürich fortsetzen.

Der 25-Jährige ist vorerst nur bis Ende Juni von der AS Roma ausgeliehen. Beim Serie A-Klub würde sein Vertrag noch für ein weiteres Jahr laufen. Laut “Teleradiostereo” möchte der Mittelfeldspieler aber beim FCZ bleiben. Dies obwohl er da nicht wirklich zum Stammpersonal zählt. In dieser Saison kommt er auf 17 Ligaeinsätze (1 Tor, 1 Assist). In den meisten Spielen kam er als Joker zum Zug. Ob sich die Zürcher ebenfalls für einen Verbleib von Ante Coric einsetzen werden, ist noch ungewiss. Ebenso welche Ablöse für ihn notwendig ist.

psc 4 Mai, 2022 09:31