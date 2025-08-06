Antonio Marchesano könnte für den nächsten Transfer-Hammer sorgen

Der langjährige FCZ-Profi Antonio Marchesano sorgt nur ein halbes Jahr nach seinem überraschenden Wechsel nach Yverdon möglicherweise bereits für den nächsten Paukenschlag.

Der 34-jährige Offensivspieler steht gemäss "tio.ch" vor der möglichen Unterschrift bei der AC Bellinzona. Für den Routinier wäre es eine echte Rückkehr, ist er doch in Bellinzona geboren und dort ursprünglich auch fussballerisch ausgebildet worden. Gespräche zwischen der AC und Marchesano haben demnach bereits stattgefunden. Die Tessiner bieten dem Stürmer einen Dreijahresvertrag an.

Zurzeit ist der Angreifer noch bis Juni 2026 an Yverdon gebunden und dort absoluter Spitzenverdiener. Sein Abgang würde die Romands in finanzieller Hinsicht nach dem Abstieg in die Zweitklassigkeit ziemlich entlasten.

Ob es tatsächlich zu besagter Rückkehr kommt, ist aber noch offen. In Bellinzona herrscht nach einem Eigentümer- und Trainerwechsel derzeit sehr viel Bewegung. Zahlreiche neue Spieler wurden in diesem Sommer bereits verpflichtet. Marchesano könnte hinzukommen.

psc 6 August, 2025 12:34