Ex-FCZ-trainer

Bo Henriksen gibt kein sofortiges Bundesliga-Comeback

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 12:05
Der frühere Mainz-Trainer Bo Henriksen ist für den Trainerposten bei Werder Bremen kein Thema.

Der 50-jährige Däne wurde nach dem Rauswurf von Horst Steffen bei den Norddeutschen am vergangenen Wochenende zunächst als aussichtsreicher Anwärter auf den vakanten Posten gehandelt. Mitunter war sogar die Rede davon, dass der frühere FCZ-Coach der absolute Wunschkandidat der Werder-Führung sei. Henriksen ist für das Amt in Bremen in Tat und Wahrheit aber kein Thema, wie deutsche Medien nun übereinstimmend berichten.

Laut «Bild» hat Werder Henriksens Ex-Verein Mainz 05, wo dieser trotz Anfang Dezember erfolgtem Rauswurf noch unter Vertrag steht, auch nie kontaktiert.

Update: Als heisser Kandidat galt deshalb auch Landsmann Bo Svensson. Laut «Bild» hat er Werder nun aber abgesagt. Die Suche geht weiter.

