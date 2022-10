Der Däne Bo Henriksen soll neuer FCZ-Trainer werden

Der FC Zürich hat seinen neuen Trainer offenbar gefunden. Bo Henriksen soll die Geschicke beim Schweizer Meister übernehmen.

Dies berichtet das dänische Portal «B.T. Sport». Demnach ist der 47-Jährige auf dem Weg von Kopenhagen nach Zürich und unterzeichnet noch am Montag einen Vertrag bis Sommer 2024. Bo Henriksen war als Trainer bislang ausschliesslich in seiner dänischen Heimat tätig. In der vergangenen Saison coachte er den FC Midtjylland. Nun wurde er sich offenbar mit FCZ-Präsident Ancillo Canepa über eine Zusammenarbeit beim FCZ einig. Er übernimmt von Interimstrainer Genesio Colatrella, der auf den entlassenen Franco Foda folgte und in drei Spielen zwei Unentschieden und eine Niederlage einfuhr. Da er nicht über die notwendige Uefa-Pro-Lizenz verfügt, muss er in dieser Woche wieder abgelöst werden.

Bo Henriksen war einst auch als Spieler aktiv. Der Mittelstürmer spielte vor allem in Dänemark und zeitweise auch auf der Insel und in Island.

Update: Der FCZ bestätigt, dass der neue Trainer gefunden wird, dieser am Montag bereits das erste Training leitet und um 17 Uhr vorgestellt wird.

psc 10 Oktober, 2022 09:57