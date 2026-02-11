SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 12:23
Der FC Zürich verstärkt sein Mittelfeld mit dem kosovarischen Nationalspieler Valon Berisha.

Der 33-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten LASK nach Zürich und unterzeichnet einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Berisha verfügt auch über den norwegischen Pass und wurde beim Egersunds IK ausgebildet, ehe er 2009 zu Viking Stavanger wechselte. Zwischen 2012 und 2018 spielte er während acht Jahren für Red Bull Salzburg. Dabei wurde Berisha fünfmal Meister und viermal Cupsieger.

Im Anschluss folgte ein Wechsel in die Serie A zu Lazio, wo er 2009 Pokalsieger wurde. Die weiteren Stationen hiessen Fortuna Düsseldorf, Stade Reims, Melbourne City und zuletzt LASK.

Berisha bestritt 20 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Norwegen, bevor er sich im August 2016 entschied, für den Kosovo aufzulaufen, für den er bislang zu 52 Länderspieleinsätzen kam und vier Tore erzielte. 2016 und 2017 wurde er zum kosovarischen Spieler des Jahres gewählt. Er wird beim FCZ die Rückennummer 23 tragen. Wie auch der neue Abwehrspieler Alexander Hack bringt Berisha viel Routine in die Mannschaft.

11.02.2026 - 12:23
