Der neue FCZ-Abwehrchef ist «spielerisch gut, leidenschaftlich & kommunikativ»

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 12:01
Der FC Zürich nimmt den deutschen Abwehrspieler Alexander Hack unter Vertrag.

Der 32-jährige Innenverteidiger unterzeichnet beim FCZ einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison mit Option auf ein weiteres Jahr. Zuletzt lief Hack in der MLS für Red Bull New York auf. Davor war er auch in Saudi-Arabien tätig. Die längste Zeit seiner Profikarriere verbrachte er jedoch bei Mainz 05, wo er insgesamt 133 Bundesligapartien bestritt.

Die Ausbildung genoss der Innenverteidiger einst bei Traditionsklub 1860 München. Als Spieler beschreibt er sich nach seiner Ankunft in Zürich als «spielerisch gut, leidenschaftlich & kommunikativ.» Er will seine grosse Erfahrung mit den jungen und talentierten Spielern teilen und diesen für ihre weitere Entwicklung helfen.

