SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verletzungsprobleme

Ex-FCZ-Profi Salim Khelifi muss Karriere mit 32 Jahren beenden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 16:26
Ex-FCZ-Profi Salim Khelifi muss Karriere mit 32 Jahren beenden

Der frühere FCZ-Profi Salim Khelifi zieht mit 32 Jahren einen Schlussstrich unter seine Karriere.

Der Flügelspieler teilt auf Instagram mit, dass er diesen Entschluss aufgrund seiner Verletzungen nach sorgfältiger Überlegung gefasst habe. Er dankt allen Klubs, Teamkollegen, Trainern und Fans, die ihn während seiner Zeit als Profi unterstützt haben. «Ich blicke dankbar zurück und schaue motiviert nach vorne – bereit für ein neues Kapitel», schreibt Khelifi weiter.

Der Schweiz-Tunesier wurde einst bei Lausanne-Sport ausgebildet und wechselte früh in seiner Karriere nach Deutschland zu Eintracht Braunschweig, wo er insgesamt viereinhalb Jahre spielte. 2018 folgte der Wechsel zum FC Zürich, wo er in der Saison 2021/22 auch zum Meisterkader gehörte. Es folgten noch Stationen in Australien und Venezuela. Nun muss er die Profikarriere beenden.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat
Mehr entdecken
Klare Worte

Yannick Brecher spricht erstmals über seine Degradierung beim FCZ

3.02.2026 - 17:16
Verletzungsprobleme

Ex-FCZ-Profi Salim Khelifi muss Karriere mit 32 Jahren beenden

3.02.2026 - 16:26
Ausfall

FCZ-Jungspund Jill Stiel im Verletzungspech

3.02.2026 - 13:47
Trennung erfolgt

FCZ findet Lösung bei Lisandru Tramoni und löst Vertrag auf

3.02.2026 - 12:37
Ex-FCZ-trainer

Bo Henriksen gibt kein sofortiges Bundesliga-Comeback

3.02.2026 - 12:05
Rückkehr nach Europa?

FCZ, YB & Lugano haben marokkanischen Verteidiger Achraf Dari im Blick

2.02.2026 - 12:57
Winterthur schlägt zu

FCZ-Eigengewächs Mirlind Kryeziu unterschreibt bei Ligakonkurrent

2.02.2026 - 12:19
Konkurrenzkampf

Silas Huber oder wieder Brecher? FCZ-Trainer Hediger hat sich wohl entschieden

2.02.2026 - 10:37
Dean Santangelo geht

Kommt vom FC Basel: FCZ holt neuen Torhütertrainer

31.01.2026 - 11:23
Talent kriegt Chance

FCZ-Trainer Dennis Hediger setzt Kapitän Brecher auf die Bank

30.01.2026 - 15:10