Ex-FCZ-Profi Salim Khelifi muss Karriere mit 32 Jahren beenden

Der frühere FCZ-Profi Salim Khelifi zieht mit 32 Jahren einen Schlussstrich unter seine Karriere.

Der Flügelspieler teilt auf Instagram mit, dass er diesen Entschluss aufgrund seiner Verletzungen nach sorgfältiger Überlegung gefasst habe. Er dankt allen Klubs, Teamkollegen, Trainern und Fans, die ihn während seiner Zeit als Profi unterstützt haben. «Ich blicke dankbar zurück und schaue motiviert nach vorne – bereit für ein neues Kapitel», schreibt Khelifi weiter.

Der Schweiz-Tunesier wurde einst bei Lausanne-Sport ausgebildet und wechselte früh in seiner Karriere nach Deutschland zu Eintracht Braunschweig, wo er insgesamt viereinhalb Jahre spielte. 2018 folgte der Wechsel zum FC Zürich, wo er in der Saison 2021/22 auch zum Meisterkader gehörte. Es folgten noch Stationen in Australien und Venezuela. Nun muss er die Profikarriere beenden.