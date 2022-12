Ex-FCZ-Stürmer Raphael Dwamena kommt in Albanien unter

Nachdem er zuletzt beim Fünftligisten BSC Old Boys für Furore sorgte, wechselt Raphael Dwamena wieder in den professionellen Fussball – und zwar nach Albanien.

Raphael Dwamena ist zurück auf der «grossen» Fussballbühne. Nach Angaben des KF Egnatia unterschreibt der Angreifer zunächst für anderthalb Jahre beim albanischen Erstligisten. Dwamena nimmt also einen erneuten Anlauf im professionellen Fussball, obwohl ihm Ärzte aufgrund seines implantierten Defibrillators davon abraten.

Der 27-Jährige war im zurückliegenden Sommer in die Schweiz zurückgekehrt und kam bis dato für den Fünftligisten BSC Old Boys auf acht Tore in elf Spielen. Von 2017 bis 2018 spielte Dwamena anderthalb Jahre für den FC Zürich.

Dwamena wäre im Sommer 2017 fast zu Brighton & Hove Albion in die Premier League gewechselt, war damals allerdings durch den Medizintest gerasselt.

