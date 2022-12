Exklusiv: FC Zürich interessiert sich für ManCity-Juwel Iker Pozo

Der FC Zürich könnte sich im Nachwuchs von Manchester City bedienen. Die Akte Iker Pozo liegt auf dem Tisch der Entscheidungsträger. Momentan wird geprüft, ob ein Transfer realisiert werden kann. Der FC Aarau ist ebenfalls im Rennen.

Dem FC Zürich ist die Möglichkeit angeboten worden, Iker Pozo unter Vertrag zu nehmen. Nach 4-4-2.ch-Informationen beschäftigen sich Sportchef Marinko Jurendic und seine Mitstreiter intensiv mit Pozos Profil. Es wird evaluiert, inwiefern ein Transfer im Januar in die Wege geleitet werden kann. Der FC Aarau gehört ebenfalls zu den Interessenten.

Das Fussballjahr 2022 ist eines, an das sich Pozo in Zukunft nicht gerne zurückerinnern wird. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Februar von Manchester City an HNK Rijeka ausgeliehen worden, riss sich dort allerdings das Kreuzband, woraufhin das Leihgeschäft schon nach wenigen Wochen beendet wurde.

Iker Pozo will bei Manchester City nicht verlängern

Pozo hat in der Reha hart an seiner Rückkehr gearbeitet, ist wieder vollständig rehabilitiert und will nun bei einem anderen Klub durchstarten. Der Vertrag des Spaniers läuft im Sommer aus. Verlängern, so ist es aus dem Umfeld zu hören, will er das Arbeitspapier nicht – und sich stattdessen komplett neu orientieren.

Sollte es mit dem FC Zürich klappen, würde Pozo in direkter Konkurrenz zu Ole Selnaes treten. Pozo ist von seiner Veranlagung ein typischer Sechser, bei den Skyblues taktisch hervorragend ausgebildet worden und verfügt über eine gute Technik.

Eine Ablöse müsste der FCZ nicht entrichten. ManCity würde Pozo ziehen lassen, im Rahmen dessen aber auf eine Weiterverkaufsbeteiligung bestehen. Im Herrenbereich war Pozo 33-mal in der Premier League 2 im Einsatz. Darüber hinaus erreichte er in der Vergangenheit das Halbfinale der Youth League.

aoe 7 Dezember, 2022 13:27