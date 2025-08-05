Exklusiv: FCZ hat wohl neuen Mittelstürmer gefunden

Der FCZ hat für seine Sturmabteilung noch eine echte Kante gesucht – und offenbar gefunden. Philippe Keny soll sich dem Stadtclub anschliessen.

Nachdem der FC Zürich Juan José Perea dauerhaft an sich gebunden hat, fehlte Trainer Mitchell van der Gaag noch ein Wandspieler in seiner Sturmreihe. Diesen scheint der FCZ nun gefunden zu haben.

Nach Informationen von 4-4-2.ch signalisiert der Stadtclub grosses Interesse an Philippe Keny. Aus Zürich ist zu vernehmen, dass der 26-Jährige am Dienstag bereits zur Unterzeichnung seines Arbeitsvertrags vorstellig wurde. Der türkische Journalist Reşat Can Özbudak berichtet ebenfalls über das Interesse.

Keny ging die vergangenen drei Saisons für Basaksehir auf Torejagd. Für den Istanbuler Klub erzielte er in 101 Pflichtspielen 13 Tore und steuerte neun Vorlagen bei.

Keny ist kein klassischer Strafraumfokus-Stürmer, sondern bringt Tempo, Kombinationsfussball und Arbeit gegen den Ball mit – ideal für einen dynamischen Offensivstil. Dazu weist der Senegalese starke progressive Drives und Dribbelqualität auf.

Für die Offensive hat der FCZ nicht nur Keny auf dem Schirm, auch Juve-Youngster Livano Comenencia soll demnächst in die Limmatstadt kommen.

aoe 5 August, 2025 14:39