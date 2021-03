FC Zürich beordert Kamberi sofort zurück

Der FC Zürich hat auf die langwierige Verletzung von Lasse Sobiech reagiert und Lindrit Kamberi vorzeitig von seiner Ausleihe zum FC Winterthur zurückbeordert.

Lindrit Kamberi wird ab sofort wieder in der Kontingentliste des FC Zürich geführt. Wie der Stadtclub offiziell bestätigt, wird die ursprünglich bis Ende Saison datierte Ausleihe des Innenverteidigers zum FC Winterthur per sofort beendet.

“Lindrit hat sich in der Challenge League sehr gut entwickelt und konstant gute Leistungen gezeigt. Aufgrund der Verletzung von Lasse Sobiech haben wir uns nun entschieden, ihn vorzeitig zum FCZ zurückzuholen”, erläutert FCZ-Sportchef Marinko Jurendic.

Ein Pflichtspiel für das Zürcher Profiteam hat Kamberi derweil noch nicht absolviert. Der 21-Jährige war in der Vorsaison schon an den FC Wil verliehen worden und dort wie in Winterthur in der zentralen Verteidigung stets gesetzt.

Sobiech kugelte sich vor Kurzem die Schulter aus, musste operiert werden und fehlt dem FCZ für mehrere Monate. Der 30-Jährige ist noch bis Ende Saison vom 1. FC Köln ausgeliehen.

aoe 20 März, 2021 11:16