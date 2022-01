Der FC Zürich präsentiert einen neuen Hauptsponsor

Der FC Zürich hat gute Nachrichten zu verkünden: Der Tabellenführer der Super League präsentiert in dieser Woche einen neuen Hauptsponsor.

Anlässlich einer Pressekonferenz am Donnerstag wird der neue Geldgeber präsentiert. In einer Ankündigung, die am Montagabend an die Medien herausgingen, gab der FCZ noch nicht bekannt, wer denn nun der neue Sponsor sein wird.

psc 24 Januar, 2022 17:16