SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Last Minute-Neuzugang

FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 10:19
FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

Der FC Zürich hat seine Transferaktivitäten in dieser Wechselperiode offenbar noch nicht abgeschlossen. Zumindest nicht, wenn es nach Trainer Dennis Hediger geht.

Bis am kommenden Montag sind Neuzugänge in der Schweiz noch möglich. «Natürlich sind wir froh, wenn wir in der Breite etwas machen können», sagt Hediger in einem Interview auf den hauseigenen Kanälen. Laut «Blick» steht die Verpflichtung eines neuen Mittelfeldspielers beim FCZ bevor. Um wen es sich dabei handeln wird, ist noch offen.

Am Dienstag folgte erst einmal der Abgang von Stürmer Vincent Nvendo, der sich Challenge Ligist Neuchâtel Xamax anschloss. Die Zürcher stehen vor wegweisenden Spielen. Es stehen die Partien gegen den FC Winterthur, Luzern und GC an. Sollten weitere Niederlagen hinzukommen, würde sich Gefahr ganz ans Ende der Tabelle durchgereicht zu werden, akzentuieren. Mit Siegen könnte man noch einmal nach oben angreifen.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat
Mehr entdecken
Routinier für das MIttelfeld

Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler

11.02.2026 - 12:23
Last Minute-Neuzugang

FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

11.02.2026 - 10:19
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

10.02.2026 - 18:49
Wadenprobleme

FCZ-Profi Phaëton fällt nach Verletzung beim Aufwärmen wochenlang aus

10.02.2026 - 11:46
Und Kroatien will ihn

FCZ-Verteidiger David Vujevic weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs

7.02.2026 - 11:27
Marina Theodoraki geht

18-jährige FCZ-Verteidigerin wechselt nach Polen

6.02.2026 - 15:15
Ankunft bestätigt

Der neue FCZ-Abwehrchef ist «spielerisch gut, leidenschaftlich & kommunikativ»

5.02.2026 - 12:01
Alexander Hack

Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland

4.02.2026 - 18:44
Klare Worte

Yannick Brecher spricht erstmals über seine Degradierung beim FCZ

3.02.2026 - 17:16
Verletzungsprobleme

Ex-FCZ-Profi Salim Khelifi muss Karriere mit 32 Jahren beenden

3.02.2026 - 16:26