FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

Der FC Zürich hat seine Transferaktivitäten in dieser Wechselperiode offenbar noch nicht abgeschlossen. Zumindest nicht, wenn es nach Trainer Dennis Hediger geht.

Bis am kommenden Montag sind Neuzugänge in der Schweiz noch möglich. «Natürlich sind wir froh, wenn wir in der Breite etwas machen können», sagt Hediger in einem Interview auf den hauseigenen Kanälen. Laut «Blick» steht die Verpflichtung eines neuen Mittelfeldspielers beim FCZ bevor. Um wen es sich dabei handeln wird, ist noch offen.

Am Dienstag folgte erst einmal der Abgang von Stürmer Vincent Nvendo, der sich Challenge Ligist Neuchâtel Xamax anschloss. Die Zürcher stehen vor wegweisenden Spielen. Es stehen die Partien gegen den FC Winterthur, Luzern und GC an. Sollten weitere Niederlagen hinzukommen, würde sich Gefahr ganz ans Ende der Tabelle durchgereicht zu werden, akzentuieren. Mit Siegen könnte man noch einmal nach oben angreifen.