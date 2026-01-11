SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 11:02
FCZ-Eigengewächs weckt Interesse in der Serie A

Ein Eigengewächs des FCZ soll Begehrlichkeiten in der Serie A wecken. Der Youngster hatte erst vor einem halben Jahr seinen Vertrag verlängert.

David Vujevic vom FC Zürich steht offenbar bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel. Nach Informationen des Journalisten Lorenzo Lepore weckt Vujevic das Interesse von einigen europäischen Klubs, insbesondere aus der Serie A.

Zu einem konkreten Angebot ist es bisher allerdings noch nicht gekommen. Ob die Möglichkeit für einen Winterwechsel besteht, wird derweil nicht ausgeführt.

Der FCZ gab im Mai dieses Jahres die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Vujevic bekannt, der seinen bis 2029 laufenden Vertrag um ein Jahr bis 2030 verlängert hatte. Der Innenverteidiger kommt in der laufenden Saison der Super League auf sechs Einsätze (470 Minuten).

Vujevic trat als Neunjähriger den FCZ LetziKids bei und durchlief in der Folge sämtliche Stufen der FCZ Academy. Er debütierte am 5. April 2025 im Auswärtsspiel gegen Winterthur in der Super League.

