Ausfall

FCZ-Jungspund Jill Stiel im Verletzungspech

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 13:47
Der FC Zürich muss vorderhand auf sein Mittelfeldtalent Jill Stiel verzichten.

Der 17-Jährige hat sich im Training in der vergangenen Woche eine Muskelverletzung im Hüftbereich zugezogen, wie medizinische Abklärungen ergeben haben. Stiel wird voraussichtlich für drei bis vier Wochen ausfallen.

Der Neffe von Ex-Nati-Goalie Jörg Stiel, kam in dieser Saison zu einem Teileinsatz in der Super League. In der U21 lief er in neuen Partien in der Promotion League auf und erzielte dabei einen Treffer und steuerte vier Assists bei. Seit Jahresbeginn ist er grundsätzlich Teil der 1. Mannschaft. Im November des vergangenen  Jahres nahm er mit der Schweizer U17-Nati an der WM in Katar teil und war dort im Mittelfeldzentrum gesetzt.

