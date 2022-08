Der FCZ holt Kroaten-Verteidiger Nikola Katic von den Rangers

Der FC Zürich reagiert auf den schwachen Start in die neue Super League-Saison und verstärkt seine Defensive mit dem kroatischen Abwehrspieler Nikola Katic.

Medienberichten zufolge schliesst sich der 25-Jährige bis zum Transferschluss in der Schweiz am Mittwochabend dem amtierenden Meister an. Katic steht bei den Rangers seit 2018 unter Vertrag. Die vergangene Saison verbrachte er aber auf Leihbasis in seiner Heimat bei Hajduk Split. Nun führt in die Reise offenbar in die Schweiz.

psc 30 August, 2022 23:42