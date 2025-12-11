Der FCZ lanciert eine Spezialaktion für die zweite Saisonhälfte

Der FC Zürich bietet interessierten Fans eine Halbjahreskarte zu speziellen Konditionen an.

Mit dieser können ab dem 26. Januar beim Heimspiel gegen den FC Basel sämtliche Partien besucht werden. Die Spiele der FCZ Frauen und der U21 können kostenlos besucht werden.

Je nach Sektor gelten unterschiedliche Preise:

Sektor A: CHF 400.00 (im FCZ Fanshop und im Ticket-Webshop erhältlich).

erhältlich). Sektor C: CHF 300.00 (im FCZ Fanshop und im Ticket-Webshop erhältlich).

erhältlich). Sektor D: CHF 160.00 (im FCZ Fanshop und im Ticket-Webshop erhältlich).

erhältlich). Familiensektor: Für Erwachsene CHF 200.00, für Kinder bis und mit 16 Jahren CHF 30.00 (nur im FCZ Fanshop unter Vorweisung einer aktuellen Wohnsitzbestätigung erhältlich)

Ermässigten Halbjahreskarten können ausschliesslich im FCZ Fanshop gegen Vorweisen eines amtlichen Ausweises gekauft werden. Die Halbjahreskarte sollte online bis spätestens Donnerstag, 18. Dezember bestellt werden. Im FCZ Fanshop kann die Karte bis zum 24. Dezember bezogen und auch gleich mitgenommen werden.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 15:51