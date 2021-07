Rodrigo Pollero kommt: Der FCZ setzt sich gegen GC und Lausanne durch

Der FC Zürich entscheidet das Rennen um Schaffhausens Torjäger Rodrigo Pollero für sich.

Wie der Tessiner Journalist Luca Sciarini twittert, setzt sich der FCZ gegen die anderen Interessenten GC und Lausanne-Sport durch. Pollero wird demnach in Kürze in Zürich unterschreiben. Der 24-jährige Uruguayer avancierte mit 19 Ligatreffern in der letzten Saison zum Torschützenkönig der Challenge League. Nun geht es für den Südamerikaner ins Schweizer Oberhaus.

psc 14 Juli, 2021 11:42