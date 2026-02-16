SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr geplant

FCZ-Profi Jorge Segura vor Absprung nach Bulgarien

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 10:45
FCZ-Profi Jorge Segura vor Absprung nach Bulgarien

Mit dem kolumbianischen Verteidiger Jorge Segura steht ein weiterer FCZ-Profi, der unter Ex-Sportchef Milos Malenovic verpflichtet wurde, vor dem Absprung.

Wie das bulgarische Portal «sportal.bg» berichtet, wurde der 29-Jährige am Samstag beim bulgarischen Ligaspiel zwischen Levski Sofia und Botev Plovdiv gesichtet. Segura wird sich höchstwahrscheinlich dem Team aus Sofia anschliessen.

Zuletzt stand der Innenverteidiger nicht mehr im Aufgebot des FCZ. In Bulgarien können noch bis zum 24. Februar Neuzugänge gemeldet werden. Es bleibt also Zeit, den Deal einzutüten. Vor seinem Wechsel nach Zürich stand Segura bereits während zweieinhalb Jahren in Bulgarien auf dem Platz. Damals noch für Loko Plovdiv.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Mehr entdecken
Ivan Cavaleiro

FCZ angelt sich Stürmer mit 59 Premier League-Partien

16.02.2026 - 15:15
Rückkehr geplant

FCZ-Profi Jorge Segura vor Absprung nach Bulgarien

16.02.2026 - 10:45
Neuzugang

Der FCZ schnappt sich wohl Flügelstürmer Yann Karamoh

13.02.2026 - 10:32
Routinier für das MIttelfeld

Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler

11.02.2026 - 12:23
Last Minute-Neuzugang

FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

11.02.2026 - 10:19
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

10.02.2026 - 18:49
Wadenprobleme

FCZ-Profi Phaëton fällt nach Verletzung beim Aufwärmen wochenlang aus

10.02.2026 - 11:46
Und Kroatien will ihn

FCZ-Verteidiger David Vujevic weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs

7.02.2026 - 11:27
Marina Theodoraki geht

18-jährige FCZ-Verteidigerin wechselt nach Polen

6.02.2026 - 15:15
Ankunft bestätigt

Der neue FCZ-Abwehrchef ist «spielerisch gut, leidenschaftlich & kommunikativ»

5.02.2026 - 12:01