FCZ-Profi Jorge Segura vor Absprung nach Bulgarien

Mit dem kolumbianischen Verteidiger Jorge Segura steht ein weiterer FCZ-Profi, der unter Ex-Sportchef Milos Malenovic verpflichtet wurde, vor dem Absprung.

Wie das bulgarische Portal «sportal.bg» berichtet, wurde der 29-Jährige am Samstag beim bulgarischen Ligaspiel zwischen Levski Sofia und Botev Plovdiv gesichtet. Segura wird sich höchstwahrscheinlich dem Team aus Sofia anschliessen.

Zuletzt stand der Innenverteidiger nicht mehr im Aufgebot des FCZ. In Bulgarien können noch bis zum 24. Februar Neuzugänge gemeldet werden. Es bleibt also Zeit, den Deal einzutüten. Vor seinem Wechsel nach Zürich stand Segura bereits während zweieinhalb Jahren in Bulgarien auf dem Platz. Damals noch für Loko Plovdiv.