FCZ-Profi Phaëton fällt nach Verletzung beim Aufwärmen wochenlang aus

FCZ-Stürmer Matthias Phaëton hat es beim Aufwärmen vor der Partie beim FC Basel am vergangenen Sonntag übel erwischt. Der 26-Jährige zog sich eine Blessur zu, die ihn zu einer wochenlangen Pause zwingt.

Wie sein Klub am Dienstag mitteilt, ergaben medizinische Abklärungen Probleme mit den Waden. Diese zwingen Phaëton voraussichtlich zu einer Zwangspause von rund drei bis vier Wochen.

Der Angreifer stiess im vergangenen Sommer auf Leihbasis von ZSKA Sofia zum FCZ und hat in 21 Super League-Partien sieben Treffer erzielt. Bis auf Weiteres muss Trainer Dennis Hediger nun auf ihn verzichten.