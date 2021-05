FCZ-Profis droht bei Abstieg saftige Gehaltskürzung

Der FC Zürich befindet sich nach wie vor in Abstiegsgefahr. Tritt das Horrorszenario ein, müssten die Spieler mit saftigen Gehaltskürzungen rechnen.

Präsident Ancillo Canepa hat laut “Blick” seine Lehren aus dem überraschenden Abstieg vor fünf Jahren gezogen und in die Verträge der Profis inzwischen Klauseln für den Fall des Abstiegs eingebaut. In der Challenge League würden die Spieler jeweils 20 bis 30 Prozent weniger kassieren. Dies ist umso wichtiger, ist der FCZ doch durch die Corona-Pandemie wie fast alle Schweizer Profiklubs am finanziellen Limit.

psc 12 Mai, 2021 17:42