Nach Italien-Debüt: Jetzt ist FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto im Prüfungsstress

FCZ-Senkrechtstarter Wilfried Gnonto kommt nach seinem umjubelten Länderspieldebüt für Italien weiterhin nicht zur Ruhe. Zwar ist er von seinem Verein bis zum 27. Juni für Ferien freigestellt, doch jetzt steckt der 18-Jährige im Prüfungsstress.

Der Youngster will nämlich die Matura machen. In den kommenden Tagen stehen für ihn in Busto Arsizio am Liceo e Professionale Sportivo Marco Pantani Prüfungen an. “Mancinis Prüfung war schwierig. Ich bin mir sicher, dass es mit der Matura dasselbe sein wird. Ich konzentriere mich darauf, mein Bestes zu geben und hoffe natürlich, dass es gut kommt. Die Schule hat sowohl für mich wie auch meine Familie grossen Wert”, wird Gnonto von Ginaluca di Marzio zitiert. Sein Eltern hätten ihn stets ermuntert, neben dem Fussball auch die Schule fortzusetzen. Ein Matura-Abschluss ist für ihn sehr wichtig, erst danach will er sich voll und ganz dem Fussball zuwenden.

Ob Gnonto nächstes Jahr noch in der Super League aufläuft, ist fraglich. Unter anderem gibt es Interesse vom SC Freiburg. Für Aufsehen sorgte zuletzt der Vater von Gnonto, der wegen der verweigerten Freigabe für die U19-EM öffentlich gegen den FCZ schoss.

psc 20 Juni, 2022 15:51