FCZ verlängert mit Maren Haile-Selassie und verleiht ihn

Der FC Zürich gibt die Vertragsverlängerung mit Flügelspieler Maren Haile-Selassie bekannt. Der 21-Jährige wird für die anstehende Spielzeit aber in die Challenge League verliehen.

Maren Haile-Selassie wird die neue Saison beim FC Wil unter Trainer Alex Frei bestreiten. Der Schweizer Nachwuchsnationalspieler wechselte 2007 vom FC Glattbrugg in die FCZ Academy und absolvierte dort einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung. Im August 2017 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag.

Der Stadtclub freut sich mitzuteilen, dass er sich mit Maren Haile-Selassie auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um ein Jahr bis Sommer 2022 geeinigt hat. Für die kommende Spielzeit 2020/2021 wird der Schweizer Nachwuchsnationalspieler an den FC Wil 1900 ausgeliehen.

Im Jahr 2007 wechselte der Flügelspieler vom FC Glattbrugg in die FCZ Academy und absolvierte dort einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung, ehe er im August 2017 seinen ersten Profivertrag beim Stadtclub unterzeichnete. Für den FC Zürich kam der 21-Jährige in elf Pflichtspielen zum Einsatz, wobei er zwei Assists erzielte. Nach einer halbjährigen Leihe an den FC Rapperswil-Jona in der zweiten Saisonhälfte 2018/2019, war Haile-Selassie in der vergangenen Spielzeit an den Neuchâtel Xamax FCS ausgeliehen, bei welchem er in 26 absolvierten Partien einen Treffer markierte und zwei Torvorlagen gab.

psc 11 September, 2020 15:34