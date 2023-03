Juventus ist heiss auf Ex-FCZ-Torjäger Wilfried Gnonto

Wilfried Gnonto verliess den FC Zürich im vergangenen Sommer und hat sich bei Premier Ligist Leeds United nach einer kurzen Eingewöhnungsphase als Stammspieler durchgesetzt. Nun interessiert sich Juventus für den italienischen Nationalspieler.

Gnonto wurde einst bei Inter Mailand ausgebildet. Um schon in jungen Jahren Spielpraxis im Profibereich zu erhalten, schloss er sich im Sommer 2020 dem FC Zürich an. Dort konnte er vor allem in der zweiten Saison reüssieren und gewann mit den Zürchern auch den Meistertitel. Schliesslich folgt der grosse Schritt in Richtung Premier League, den der 19-Jährige bewältigt hat.

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini hat Gnonto auch für die EM-Qualispiele gegen England (1:2) und Malta (2:0) aufgeboten. Der Stürmer kam in beiden Partien zum Einsatz.

Laut «Gazzetta dello Sport» zeigt Juventus nun grosses Interesse am Angreifer. Dessen Vertrag in Leeds läuft noch langfristig bis 2027. Als Ablöse könnten inzwischen mehr als 30 Mio. Euro notwendig sein. Zum Vergleich: Leeds zahlte dem FCZ im vergangenen Sommer für Gnonto gerade einmal 4,5 Mio. Euro.

psc 27 März, 2023 11:13