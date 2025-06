Schalke 04 bestätigt Interesse an FCZ-Verteidiger Nikola Katic öffentlich

FCZ-Sportchef Milos Malenovic hat zu Beginn dieser Woche angekündigt, dass Verteidiger Nikola Katic wohl noch bis Ende Juni wechselt. Die Spur, die zu Schalke 04 führt, wird immer heisser.

Anlässlich der Vorstellung des neuen Trainers Miron Muslic war am Rande auch die Personalie Katic ein Thema. Schalkes Sportvorstand Frank Baumann bestätigte das Interesse am 28-jährigen Bosnier öffentlich: "Wir haben uns sehr klar damit beschäftigt, wie gewisse Positionsprofile aussehen sollen, was wir in der Gruppe brauchen an Führungsspielern. Und dass wir bei der Achse in der Innenverteidigung noch Bedarf haben, ist auch bekannt. Dass Nikola da ein Spieler ist, mit dem wir uns beschäftigen, ist kein Geheimnis. Aber zu aktuellen Ständen der Vertragsverhandlungen äussere ich mich grundsätzlich nicht."

Katic verbracht die vergangene Rückrunde auf Leihbasis beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle und arbeitete dort direkt mit Muslic zusammen. Der neue Schalke-Coach meint: "Ich kenne ihn natürlich, sein Profil, aber ich kenne vor allem seinen Charakter. Nikola ist ein Leader, eine Führungspersönlichkeit, er könnte ganz gut zu uns passen."

Vertraglich ist Katic noch bis Juni 2026 an den FCZ gebunden. Seit vergangenem Winter plant man dort aber ohne ihn.

psc 20 Juni, 2025 16:00