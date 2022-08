Transfer fix: FC Zürich verpflichtet Donis Avdijaj

Der FC Zürich hat die Verpflichtung von Donis Avdijaj bekannt gegeben. Der Offensivspieler kommt vom österreichischen TSV Hartberg.

Donis Avdijaj wechselt per sofort vom TSV Hartberg zum FC Zürich und unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2025. Der 25-Jährige spielte in seiner Jugendzeit unter anderem beim VfL Osnabrück, ehe er 2011 ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04 wechselte und in der Saison 2014/2015 in den Profikader des Bundesligisten aufrückte.

✍️🏼 Der 25-jährige Deutsch-Kosovare Donis Avdijaj wechselt per sofort vom TSV Hartberg aus der österreichischen Bundesliga zum #Stadtclub und unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2025. 👉🏼 https://t.co/Ne3rlo9epm#fcz #NieUsenandGah pic.twitter.com/l4Sccn1oDx — FC Zürich (@fc_zuerich) August 1, 2022

Weitere Stationen des deutschen Juniorennationalspielers und sechsfachen kosovarischen Nationalspielers waren unter anderem der SK Sturm Graz, Trabzonspor und der Heart of Midlothian FC. Seit Ende August 2021 stand der Rechtsfuss beim TSV Hartberg unter Vertrag. Nun geht es für ihn zum amtierenden Schweizer Meister.

Marinko Jurendic, Sportchef beim FCZ, kommentiert den Transfer wie folgt: “Donis hat grosse fussballerische Fähigkeiten. In der Offensive ist er variabel einsetzbar und besitzt darüber hinaus auch Qualitäten im Abschluss.”

adk 1 August, 2022 09:14