Winti & FCZ im Pech: Loïc Lüthi & Miguel Reichmuth fallen noch länger aus

Der FC Winterthur und der FC Zürich beklagen wichtige verletzungsbedingt Absenzen: Loïc Lüthi und Miguel Reichmuth werden noch länger ausfallen.

Wie Winti am Dienstag mitteilt, hat sich Lüthi bereits zu Beginn der Saisonvorbereitung eine Entzündung am Oberschenkelknochen zugezogen und muss seither kürzertreten. Nach Klubangaben wird Lüthi sicherlich noch einige Wochen ausfallen. Wie lange der Heilungsprozess tatsächlich dauert, kann aber noch nicht vorausgesagt werden. Vorerst fehlt der Verteidiger, der vor seiner Blessur auch im Mittelpunkt von Wechselgerüchten stand, im Mannschaftstraining der Zürcher.

Der FCZ muss derweil ebenfalls für längere Zeit auf Mittelfeldspieler Miguel Reichmuth verzichten: Der 21-Jährige hat sich am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Luzern bereits in der Startphase am Mittelfuss verletzt und fehlt ebenfalls für längere Zeit. Die Rede ist sogar von einem Bruch. Auch bei ihm hängt die Ausfallzeit davon ab, wie die Genesung verläuft.

Update: Der FCZ bestätigt, dass Reichmuth eine Fussverletzung erlitten hat und auf unbestimmte Zeit ausfällt.

̈ Unser Mittelfeldspieler Miguel Reichmuth musste am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel gegen den FC Luzern in der 25. Minute verletzt ausgewechselt werden. Er wird deshalb mit einer Fussverletzung auf… pic.twitter.com/OlYdgSmEje — FC Zürich (@fc_zuerich) August 5, 2025

psc 5 August, 2025 14:53