Ein Jahr nach Zürcher Derby-Ausschreitungen: Polizei hat 18 Chaoten identifiziert

Rund ein Jahr nach dem Zürcher Derby, in dem Chaoten den Platz stürmten und teilweise Pyrofackeln in Richtung GC-Sektor warfen, meldet die Zürcher Polizei, dass inzwischen 18 Beteiligte identifiziert werden konnten. Vier von ihnen wurden verhaftet.

Dies geht aus einer Mitteilung der Zürcher Stadtpolizei am Montag hervor. Die hässlichen Szenen haben sich am 23. Oktober 2021 im Zürcher Letzigrund ereignet. Vermummte Anhänger des FCZ warfen brennende Fackeln in Richtung der GC-Fans. Von dort wurden wiederum Fackeln auf die Tartanbahn geworfen.

Die polizeilichen Ermittlungen sind in der Zwischenzeit abgeschlossen. Insgesamt konnten 18 Personen identifiziert werden, die sich am Platzsturm beteiligt hatten, 14 Anhänger des FCZ und 4 Anhänger von GC.

Im Zuge der Ermittlungen wurden vier Personen festgenommen und es wurden 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Fünf der Tatverdächtigen waren bei den Befragungen geständig, zwei im Zusammenhang mit Fackelwürfen.

Im Laufe der umfangreichen Ermittlungen konnten weitere Delikte und neun zusätzliche Tatverdächtige identifiziert werden. Diese müssen sich wegen Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz, Hausfriedensbruchs, Widerhandlung gegen das Vermummungsverbot, Ungehorsam gegen amtliche Verfügung sowie Erschleichen einer Leistung verantworten.

Die staatsanwaltschaftlichen Verfahren gegen die Beschuldigten sind grossmehrheitlich noch am Laufen. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss.

Die Stadtpolizei Zürich verfügte elf Meldeauflagen und sechs Rayonverbote. Weitere Meldeauflagen wurden bei den Kantonen Zürich und Zug beantragt.

psc 3 Oktober, 2022 13:52