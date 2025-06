GC kann ein weiteres Eigengewächs langfristig binden

Die Grasshoppers basteln eifrig am Kader für die kommende Saison: Mittelfeldspieler Samuel Marques spielt dabei eine Rolle.

Der 20-Jährige stiess im Jahr 2019 zur Nachwuchsabteilung von GC und hat in der vergangenen Saison in der U21 überzeugende Leistungen gezeigt - insbesondere in den Playoffs gegen Meyrin und Kreuzlingen. Marques hat bei GC seinen Ende Juni auslaufenden Kontrakt nun um drei Jahre bis 2028 verlängert.

Der Spielmacher wird mindestens die Saisonvorbereitung mit den Profis bestreiten.

Nachwuchschef Remo Gaugler sagt: "Samuel ist ein grossartiger Junge, auf und neben dem Platz! Er geht seine fussballerische Ausbildung mit viel Ambition und Willen an. Wir freuen uns über seine Entwicklung – und natürlich darüber, dass wir mit ihm langfristig planen können."

psc 19 Juni, 2025 17:55