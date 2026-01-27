GC schnappt sich die nächste Verstärkung aus Deutschland

Die Grasshoppers setzen ihre Einkaufstour im Winter fort. Nach der am Montag vollzogenen Verpflichtung von Stürmer Michi Frey wird mit Sven Köhler ein Abwehrspieler aus Deutschland zu GC stossen.

Der 29-jährige Innenverteidiger ist amtierender Captain von Zweitligist Eintracht Braunschweig. Laut «Sky» möchte Köhler den Transfer zu den Hoppers vollziehen. Die beiden Klubs sind bereits im Austausch bezüglich der Ablösemodalitäten.

Für seinen aktuellen Verein ist der Defensivspezialist ein Stammspieler. Ursprünglich ausgebildet wurde Köhler bei Borussia Dortmund. Er lief auch schon für Erzrivale Schalke 04 auf und war in der Saison 2023/24 in Dänemark aktiv. Nun könnte sein zweites Auslandsabenteuer folgen.