Nächste Verstärkung: GC verpflichtet senegalesischen Innenverteidiger

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 16:24
Die Grasshoppers geben eine weitere Verstärkung für die Abwehr bekannt: Der senegalesische Innenverteidiger Mouhamed El Bachir Ngom stösst zu den Zürchern.

Der 26-Jährige wechselt vom lettischen Erstligisten FC Riga zu GC und unterzeichnet einen Vertrag bis 2029. Ngom begann die Profikarriere 2019 noch in seiner Heimat und stiess vor vier Jahren nach Europa.

GC-Sportchef Alain Sutter sagt zum Neuzugang: «Mouhamed bringt Erfahrung aus einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit und hat über mehrere Jahre konstant auf nationaler und internationaler Ebene gespielt. Er wird dazu beitragen, unsere Defensive weiter zu stabilisieren.»

Ngom meint: «Ich freue mich sehr über den nächsten Schritt in meiner Karriere. GC Zürich hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Ziele des Klubs zu erreichen.»

