GC-Präsidentin Stacy Johns tritt zurück und verlässt auch den LAFC

Bei den Grasshoppers kommt es zu einer Veränderung an der Spitze: Präsidentin Stacy Johns tritt zurück und verlässt auch den Los Angeles FC. An ihrer Stelle wird John Thorrington neuer Verwaltungsratspräsident.

Dies geben die Zürcher in der Pause des Cupspiels gegen den FC Sion bekannt, das sie letztlich auf dramatische Art und Weise mit 4:3 nach Verlängerung gewinnen. Zu den Hintergründen werden keinerlei Angaben gemacht. Johns gehört aber nicht mehr zum Konzern, der im Januar 2024 die Grasshoppers übernommen hat. Ihr Nachfolger John Thorrington ist der aktuelle Co-Präsident und General Manager des LAFC.

«Es ist mir eine Ehre, die Verantwortung als Präsident der GFAG zu übernehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung vor Ort und dem Verwaltungsrat werden wir weiterhin an einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Zukunft für den Grasshopper Club Zürich arbeiten», sagt er zum Amtsantritt.

Verwaltungsratsmitglied András Gurovits sagt: «Ich habe den stets offenen und professionellen Austausch mit LAFC immer sehr geschätzt. Ich wünsche Stacy viel Erfolg in ihrer neuen Funktion und freue mich auf die engere Zusammenarbeit mit John.»