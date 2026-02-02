GC-Stürmer Nikolas Muci wechselt nach Italien

Stürmer Nikolas Muci verlässt die Grasshoppers und wechselt nach Italien.

Serie B-Klub Mantova sichert sich die Rechte am 22-jährigen Angreifer laut «Blick» auf Leihbasis mit Kaufoption. Bei GC spielte der Publikumsliebling in den Plänen von Gerald Scheiblehner nach der Ankunft von Michi Frey und zuvor Emmanuel Tsimba keine zentrale Rolle mehr. Super League-Tabellenführer FC Thun hatte sich um Muci bemüht, es kam aber zu keiner Einigung mit den Hoppers.

Der Weg des Angreifers geht nun zumindest vorläufig im Ausland weiter. Vertraglich ist Muci noch bis 2027 an GC gebunden. Mantova liegt in der Tabelle der Serie B auf dem 18. Platz.