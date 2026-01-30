SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wunsch formuliert

GC-Transferziel Sven Köhler wird in Braunschweig aus Kader gestrichen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 12:11
GC-Transferziel Sven Köhler wird in Braunschweig aus Kader gestrichen

Die Grasshoppers können weiterhin auf einen Transfer von Innenverteidiger Sven Köhler hoffen. Dieser forciert bei seinem aktuellen Verein Eintracht Braunschweig einen Abgang.

Nach Angaben der «Braunschweiger Zeitung» hat der 29-jährige Mannschaftskapitän die Verantwortlichen seines Vereins am Donnerstagabend darüber informiert, dass er den Wechsel zu GC vollziehen möchte. Ob dies auch klappt, ist jedoch ungewiss. Die Hoppers müssten eine Ablöse zahlen. Bislang soll aus Zürich bzw. Los Angeles, wo die Besitzer des Super League-Klubs sitzen, noch kein konkretes Angebot für Köhler abgegeben worden sein.

Das Vorgehen hat für den Abwehrspieler nun unmittelbare Konsequenzen: Braunschweigs Trainer Heiner Backhaus hat ihn für die Partie gegen den Karlsruher SC am Samstag aus dem Kader gestrichen. Ob es für den Verteidiger nach dessen klar formuliertem Wechselwunsch überhaupt noch eine Rückkehr in die Mannschaft gibt, ist unklar. Auch die Fans sind zurzeit nicht mehr gut auf ihn zu sprechen.

In den kommenden Tagen wird es wohl weitere Gespräche zwischen GC, Braunschweig und Köhler geben. Zunächst berichtete «Sky» vom Interesse des Super Ligisten.

