GC Zürich arbeitet an Köhler-Transfer – Medizincheck am Sonntag

Der Grasshopper Club Zürich treibt die Verpflichtung von Sven Köhler voran. Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist der Innenverteidiger von Eintracht Braunschweig bereits für einen Medizincheck am Sonntag eingeplant. Ganz abgeschlossen ist der Deal allerdings noch nicht.

Nach Informationen des «kicker» laufen die Gespräche zwischen beiden Klubs weiter, haken jedoch aktuell noch an der Ablösesumme. Solange hier keine Einigung erzielt ist, bleibt der Wechsel offen – zumal das Transferfenster in der Schweiz noch bis zum 16. Februar geöffnet ist.

Brisant: Köhler hatte nach Bekanntwerden des Interesses aus Zürich zunächst signalisiert, bei Eintracht Braunschweig bleiben zu wollen. Wenige Tage später änderte der Kapitän jedoch seine Haltung und hinterlegte intern den Wunsch nach einem Wechsel. Seitdem trainiert der Defensivspieler nicht mehr mit der Mannschaft und hofft auf eine schnelle Lösung.