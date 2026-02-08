SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Fast alles klar

GC Zürich arbeitet an Köhler-Transfer – Medizincheck am Sonntag

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 Februar, 2026 11:46
GC Zürich arbeitet an Köhler-Transfer – Medizincheck am Sonntag

Der Grasshopper Club Zürich treibt die Verpflichtung von Sven Köhler voran. Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist der Innenverteidiger von Eintracht Braunschweig bereits für einen Medizincheck am Sonntag eingeplant. Ganz abgeschlossen ist der Deal allerdings noch nicht.

Nach Informationen des «kicker» laufen die Gespräche zwischen beiden Klubs weiter, haken jedoch aktuell noch an der Ablösesumme. Solange hier keine Einigung erzielt ist, bleibt der Wechsel offen – zumal das Transferfenster in der Schweiz noch bis zum 16. Februar geöffnet ist.

Brisant: Köhler hatte nach Bekanntwerden des Interesses aus Zürich zunächst signalisiert, bei Eintracht Braunschweig bleiben zu wollen. Wenige Tage später änderte der Kapitän jedoch seine Haltung und hinterlegte intern den Wunsch nach einem Wechsel. Seitdem trainiert der Defensivspieler nicht mehr mit der Mannschaft und hofft auf eine schnelle Lösung.

Mehr Dazu
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
War schon im Training

Exklusiv: Schaffhausen will sich kosovarisches GC-Talent schnappen
Mehr entdecken
Fast alles klar

GC Zürich arbeitet an Köhler-Transfer – Medizincheck am Sonntag

8.02.2026 - 11:46
Nicht der richtige Zeitpunkt

Ex-FCB-Coach Thorsten Fink sagt dem belgischen Rekordmeister ab

5.02.2026 - 17:30
Verstärkung

Nächste Verstärkung: GC verpflichtet senegalesischen Innenverteidiger

5.02.2026 - 16:24
Neuer Präsident

GC-Präsidentin Stacy Johns tritt zurück und verlässt auch den LAFC

4.02.2026 - 09:05
Stürmer ging in die Serie B

GC-Trainer Scheiblehner verrät, weshalb Nikolas Muci wegtransferiert wurde

3.02.2026 - 15:55
In die Serie B

GC-Stürmer Nikolas Muci wechselt nach Italien

2.02.2026 - 20:44
"Passt perfekt"

GC-Trainer Scheiblehner schwärmt vom neuen Stürmer Michi Frey

30.01.2026 - 17:46
Wunsch formuliert

GC-Transferziel Sven Köhler wird in Braunschweig aus Kader gestrichen

30.01.2026 - 12:11
Mittelstürmer soll wechseln

Thun hat ein Angebot für GC-Stürmer Nikolas Muci abgegeben

27.01.2026 - 15:24
Sven Köhler soll kommen

GC schnappt sich die nächste Verstärkung aus Deutschland

27.01.2026 - 09:13