Die Liga bestraft Amir Abrashi nach Tätlichkeit gegen FCB-Profi drakonisch

GC-Captain Amir Abrashi hat sich kurz vor Spielende bei der 0:1-Niederlage beim FC Basel zu einer Tätlichkeit gegen Koba Koindredi hinreissen lassen. Dafür wird der 35-Jährige hart bestraft.

Die Swiss Football League teilt mit, dass Abrashi für die kommenden drei Partien gesperrt wird. Eine Sperre erfolgt automatisch, gegen die zwei weiteren könnte GC Rekurs einlegen. Abrashi hatte in der besagten Szene zunächst ein verbales Rencontre mit Koindredi, das dann rasch handgreiflich wurde. Abrashi hielt den Gegenspieler zunächst zurück und traf dann auch dessen Brust – allerdings nicht richtig. Dennoch zeigte Schiedsrichter Luca Cibelli glatt rot.

Beim Gang in die Katakomben lieferte sich der GC-Profi auch noch einen verbalen Schlagabtausch mit FCB-Coach Stephan Lichtsteiner.