Mega-Pech: GC-Jungstar Dion Kacuri bricht sich das Bein

Der erst 18-jährige Spielmacher Dion Kacuri hat sich bei den Grasshoppers in der noch jungen Saison in den Vordergrund gespielt. Jetzt wird sein Lauf aber jäh gebremst.

Wie die Hoppers am Freitagmorgen mitteilen müssen, hat sich der Offensivspieler im Training am Donnerstag ohne Fremdeinwirkung eine Fraktur am rechten Mittelfussknochen zugezogen. Kacuri wird nun lange Zeit ausfallen. Zunächst wir die Ausfallzeit auf 3 Monate geschätzt.

Der Youngster stand zuletzt im Derby gegen den FC Winterthur in der Startelf und markierte sogar einen Treffer. Vorderhand ist er nun zum Zuschauen verdammt.

Dion Kacuri hat sich im gestrigen Training ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung am rechten Fuss zugezogen. Die Untersuchungen in der Universitätsklinik Balgrist haben leider eine Fraktur am rechten Mittelfussknochen ergeben.#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) September 9, 2022

psc 9 September, 2022 10:13