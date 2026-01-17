Millionen-Ablöse: Keyan Varela kehrt Servette den Rücken

Keyan Varela hat offenbar eine Übereinkunft mit einem anderen Verein über einen Wechsel gefunden. Servette FC kassiert im Gegenzug eine Millionenablöse.

Den ersten Teil der Saison hat sich Keyan Varela beim Servette FC mehr oder weniger zum Stammspieler aufgeschwungen. Der 19-Jährige verletzte sich dann aber schwer und stand über einen langen Zeitraum nicht zur Verfügung.

Für die Grenats wird Varela sehr wahrscheinlich kein Spiel mehr absolvieren. Wie der Journalist Fabrizio Romano berichtet, steht Varela unmittelbar davor, sich Jagiellonia Bialystok anzuschliessen.

Beim polnischen Erstligisten soll Varela einen Viereinhalbjahresvertrag unterschreiben. Bialystok und Servette sind sich schon über den Wechsel einig – eine Million Euro werden als fixe Ablöse nach Genf fliessen. Dazu sollen Zusatzzahlungen und eine Weiterverkaufsklausel vereinbart worden sein.

Varela ist der Nachfolger des Toptalents Oskar Pietuszewski, das sich vor Kurzem dem FC Porto angeschlossen hat.