Bei Servette

17-jähriges Mittelfeldtalent Alonzo Vincent erhält ersten Profivertrag in Super League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 17:49
Servette stattet seinen 17-jährigen Mittelfeldspieler Alonzo Vincent mit dem ersten Profivertrag der Karriere aus.

Der gebürtige Genfer mit peruanischen Wurzeln unterzeichnet bei den Grenats einen Kontrakt bis 2029. Alonzo Vincent stammt aus der eigenen Nachwuchsabteilung und hat im September des vergangenen Jahres in der super League debütiert. Auch im Schweizer Cup kam er zum Zug und erzielte beim 5:0-Sieg gegen Dardania Lausanne sogar einen Treffer.

Der Mittelfeldprofi ist auch Schweizer Nachwuchsnationalspieler, wobei er an der U17-WM im vergangenen November nicht zum Aufgebot gehört hatte.

