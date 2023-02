Offiziell: Servette verkündet Rückhol-Aktion von Kevin Mbabu

Jetzt ist es offiziell: Servette leiht Kevin Mbabu bis Saisonende vom FC Fulham aus.

Kevin Mbabu ist zurück in der Super League. Für den 27-Jährige ist es sogar eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 22-fache Nati-Star kehrt zu seinem Jugendklub Servette zurück. Zunächst ist der Aussenbahnspieler bis Ende Juni vom FC Fulham ausgeliehen und wird die Nummer 43 bekleiden. Wie es anschliessend weitergeht, wird sich erweisen. Sein Kontrakt in London läuft indes noch bis 2025.

A̷N̷N̷O̷N̷C̷E̷ ̷M̷B̷A̷B̷U̷ ̷ L'attente était insoutenable.. mais c'est désormais officiel : 🗣 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝙈𝙗𝙖𝙗𝙪 𝙛𝙖𝙞𝙩 𝙨𝙤𝙣 𝙧𝙚𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙪 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙁𝘾 ! 🤩🔥#NotreVilleNosTalents pic.twitter.com/A0J8M0ncsN — Servette FC (@ServetteFC) February 13, 2023

adk 13 Februar, 2023 18:43