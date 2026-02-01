Servette-Abschied: Théo Magnin wechselt zu Red Star

Théo Magnin schlägt ein neues Kapitel auf: Der 22-jährige Verteidiger verlässt seinen Ausbildungsverein Servette FC und schliesst sich dem französischen Zweitligisten Red Star an. Für den Pariser Klub, der aktuell auf Rang vier der Ligue 2 liegt und noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze ist, ist der Wechsel auch sportlich ein klares Signal.

Magnin kam bereits im Alter von elf Jahren vom FC Etoile Laconnex zu Servette und durchlief dort sämtliche Nachwuchsstufen. Sein Profidebüt feierte er im Juli 2022 in Basel, ehe er sich Schritt für Schritt einen festen Platz im Kader der ersten Mannschaft erarbeitete. In dreieinhalb Spielzeiten absolvierte der flexibel einsetzbare Defensivspieler 85 Pflichtspiele im Trikot der „Grenat“ und gehörte 2024 zur Mannschaft, die den Schweizer Cup gewann.

Servette verabschiedet damit ein echtes Eigengewächs und bedankt sich für seinen Einsatz und seine Entwicklung im Verein. Für Magnin bietet der Wechsel nach Frankreich nun die Chance, sich in einem neuen Umfeld weiterzuentwickeln und mit Red Star im Aufstiegsrennen der Ligue 2 anzugreifen.