Servette hat Erfolg mit Einsprache gegen Jallow-Sperre

Die Einsprache von Servette gegen die drei Spielsperren gegen Flügelspieler Ablie Jallow hat sich gelohnt.

Wie die Swiss Football League am Dienstag mitteilt, wird die Sperre von drei auf zwei Spiele reduziert. Jallow beging am 8. Februar bei der Niederlage gegen den FC Thun eine Tätlichkeit und wurde deshalb vom Platz gestellt. Der als Einzelrichter amtierenden Präsident der Disziplinarkommission hat nun entschieden die von 3 auf 2 Spiele reduziert.

Eine Sperre hat Jallow gegen Lausanne bereits abgesessen. Er fehlt nun noch beim Heimspiel gegen St. Gallen am Samstag und kann dann wieder mittun.