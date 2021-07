Servette holt Goalie Steven Deana zurück in die Schweiz

Der Schweizer Goalie Steven Deana spielt ab sofort wieder in der Heimat.

Nach zwei Jahren beim MSV Duisburg kehrt der frühere Winterthur- und GC-Junior in die Schweiz zurück und heuert bei Super Ligist Servette an. Deana unterschreibt einen Einjahresvertrag bis 2022. Der 31-Jährige kam in seinen zwei Jahren in Duisburg nicht über den Status als Backup hinaus.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐃𝐞𝐚𝐧𝐚 ! 👋 L'expérimenté gardien suisse de 31 ans rejoint les Grenat pour la saison 2021-2022 ✍️ 🔥 Plus d'infos 👉 https://t.co/3W1q917hN8#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/FUFVThCYHQ — Servette FC (@ServetteFC) July 14, 2021

psc 14 Juli, 2021 12:40