Christian Fassnacht feiert ausgerechnet bei bitterem YB-Aus ein Jubiläum

Ausgerechnet beim bitteren Europa League-Aus in Stuttgart (2:3) feiert YB-Profi Christian Fassnacht ein Jubiläum.

Der 32-jährige Angreifer steht am Donnerstagabend in der Startelf und feiert seinen 300. Einsatz für die Berner. Beinahe wäre es ein erfolgreicher gewesen: Bis zum 2:3 in der 90. Minute sieht es für YB hinsichtlich einer Qualifikation für die K.o.-Phase sehr gut aus. Der Treffer des VfB ist dann aber der Nackenschlag für Fassnacht und Co. Sie schliessen die Gruppenphase der Europa League auf dem 25. Platz ab, was nicht reicht für das Weiterkommen.

Mit seinen 300 Einsätzen führt Fassnacht die Rangliste der aktiven YB-Profis klar an. An zweiter Stelle folgt Sandro Lauper mit 229 Einsätzen für Gelb-Schwarz.