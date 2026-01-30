SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
300. Spiel

Christian Fassnacht feiert ausgerechnet bei bitterem YB-Aus ein Jubiläum

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 11:18
Ausgerechnet beim bitteren Europa League-Aus in Stuttgart (2:3) feiert YB-Profi Christian Fassnacht ein Jubiläum.

Der 32-jährige Angreifer steht am Donnerstagabend in der Startelf und feiert seinen 300. Einsatz für die Berner. Beinahe wäre es ein erfolgreicher gewesen: Bis zum 2:3 in der 90. Minute sieht es für YB hinsichtlich einer Qualifikation für die K.o.-Phase sehr gut aus. Der Treffer des VfB ist dann aber der Nackenschlag für Fassnacht und Co. Sie schliessen die Gruppenphase der Europa League auf dem 25. Platz ab, was nicht reicht für das Weiterkommen.

Mit seinen 300 Einsätzen führt Fassnacht die Rangliste der aktiven YB-Profis klar an. An zweiter Stelle folgt Sandro Lauper mit 229 Einsätzen für Gelb-Schwarz.

