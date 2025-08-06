Exklusiv: Valencia führt konkrete Gespräche wegen YB-Profi Filip Ugrinic

Im YB-Kader tummeln sich nur so Spieler, die den nächsten Schritt machen wollen. Unter ihnen befindet sich Filip Ugrinic, der schon bald nach Spanien wechseln könnte. Valencia signalisiert konkretes Interesse.

Dem BSC Young Boys stehen in diesem Sommer noch einige Abgänge bevor, wenn sich denn valide Abnehmer für die Berner Spieler finden lassen. Wie zum Beispiel bei Zachary Athekame, der kurz vor dem Wechsel zum AC Mailand steht.

Oder Filip Ugrinic. Der 26-Jährige war in der enttäuschenden Vorsaison einer der wenigen Spieler, die mit ihren Auftritten durchaus Werbung in eigener Sache betreiben konnten. Das kommt auf dem Markt an.

Valencia will Filip Ugrinic nach Spanien holen

Nach Informationen von 4-4-2.ch signalisiert der FC Valencia konkretes Interesse an Ugrinic. Hinter den Kulissen laufen die Verhandlungen gerade auf Hochtouren. Über das Interesse berichtet in Spanien auch "Deportes COPE Valencia".

Los Che will den Transfer am liebsten noch in dieser Woche unter Dach und Fach bringen. Die von YB geforderte Ablöse soll zwischen drei und vier Millionen Euro liegen. Ein Preis, mit dem sich Valencia offenbar ganz gut arrangieren kann.

Bologna wurde zuletzt ebenfalls Interesse an Ugrinic nachgesagt, der Luzerner könnte nun aber schon bald auf die iberische Halbinsel wechseln. Ugrinics Vertrag läuft in weniger als einem Jahr aus, so dass YB nur noch in diesem Sommer die Möglichkeit hat, eine angemessene Ablöse zu kassieren.

aoe 6 August, 2025 16:42