Positiver Coronatest bei YB-Goalie David von Ballmoos

YB-Goalie David von Ballmoos wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Der entsprechende Befunde wurde am Donnerstag publik. Wie YB mitteilt, fühlte sich von Ballmoos unwohl, woraufhin die Ärzte einen Test anordneten. Dieser fiel positiv aus. In Absprache mit dem Kantonsarztamt wurden sofort alle nötigen Massnahmen eingeleitet; Von Ballmoos befindet sich nun in häuslicher Isolation, wobei es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Spieler und Trainerstaff der ersten Mannschaft wurden danach ebenfalls getestet – alle Ergebnisse fielen negativ aus.

psc 8 Oktober, 2020 17:50