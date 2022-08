Das Verletzungspech bei YB ist zurück: Ulisses Garcia fällt aus

Die vergangene Saison war bei den Young Boys von zahlreichen Verletzungen geprägt. Nun erwischt es die Berner wieder: Aussenverteidiger Ulisses Garcia muss vorerst pausieren.

Wie YB mitteilt, hat sich der 26-jährige Linksfuss beim 1:1-Remis gegen GC am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen. Garcia muss voraussichtlich rund drei Wochen pausieren. In dieser Saison stand der vierfache Nationalspieler in allen drei bisherigen Super League-Spielen in der Startelf.

Ulisses Garcia wird YB wegen einer Muskelverletzung am linken Oberschenkel rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Schweizer Nationalspieler hatte sich die Blessur am Sonntag in der Partie gegen GC zugezogen.#BSCYB pic.twitter.com/1sqIToOinD — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 3, 2022

