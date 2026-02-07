YB heiss auf Rechtsverteidiger aus Schweden

YB sucht unter anderem noch für hinten rechts nach Verstärkung. Ein Exponent aus Schweden soll sich im Berner Visier befinden.

Nach der Kreuzbandverletzung von Ryan Andrews befindet sich der BSC Young Boys auf der Suche nach einem neuen Spieler für die rechte Abwehrseite. Die Berner könnten nun in Schweden fündig geworden sein.

Laut dem Portal «Africafoot» signalisiert YB konkretes Interesse an Moutaz Neffati vom IFK Norrköping – die Verhandlungen auf Klubebene würden laufen. Die Berner würden das Interesse verstärkt haben, weil das Transferfenster in der Schweiz bald schliesst.

Neffati signalisiere Interesse an einem Wechsel nach Bern, Norrköping soll im Gegenzug eine Ablöse von rund einer Million Euro aufrufen. Neffati verfügt nur noch über einen bis Ende dieses Jahres gültigen Vertrag.

Der dreimalige tunesische Nationalspieler verfügt über eine ordentliche Schnelligkeit und Beschleunigung, wobei sein Spiel jedoch mehr auf Positionierung und solide Defensivarbeit als auf reine Geschwindigkeit ausgerichtet ist.

In der vergangenen Saison steuerte Neffati in 27 Spielen der Allsvenskan ein Tor und vier Vorlagen bei.